Возможно, он курил. Во что превратилась квартира минчанина после пожара, на котором эвакуировали 12 человек

Из горящей квартиры валил дым - люди, что живут выше этажами, были в опасности. Фото: МЧС.

Сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже девятиэтажки по проспекту Газеты Звязда в Минске поступило в МЧС 15 февраля в 23.18. Звонил мужчина, который живет в этой квартире.

Когда спасатели прибыли на место, мужчину – мужа хозяйки - они нашли в коридоре горящей квартиры. Его вывели из опасной зоны. Медики установили, что мужчина надышался дымом, и его госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения».

Из горящей квартиры валил дым так, что создавалась угроза для жильцов верхних этажей. Спасатели вывели в безопасную зону семью с двумя детьми и пенсионерку. Пришлось использовать специальные маски. Всего эвакуировали 12 человек.

Пожар ликвидировали. Вся квартира в результате оказалась закопченной, а в жилой комнате повреждено имущество. Предположительно, пожар начался из-за того, что пострадавший мужчина допустил неосторожность при курении, рассказали в пресс-службе МЧС.

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Квартира после тушения пожара осталась полностью закопченной. Фото: МЧС.