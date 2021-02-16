Фотофакт. Небо над Минском пересекла красная полоса

Красная полоса в небе утром 16 февраля вдохновила минчан. Фото: соцсети.

В небе над Минском во вторник, 16 февраля, появилась загадочная красная полосам. Красная черта пересекла небосвод на рассвете, и пользователи соцсетей поспешили запечатлеть эту красоту.

Красную полосу на небе видели жители многих микрорайонов Минска. Фото: соцсети.

Необычную красную полосу, горизонтально пересекающую небосвод, жители Минска заметили сразу в нескольких районах города.

На рассвете над Минском появилась красная полоса. Фото: соцсети.

Красную полосу с энтузиазмом фотографировали и выкладывали в соцсети жители Грушевки и Сухарево, Брилевичей, Курасовщины, Серебрянки, улиц Пулихова и Захарова, а также других частей Минска.

Красную полосу на небе видели жители многих микрорайонов Минска. Фото: соцсети.

Многие нашли в красной полосе на небе вдохновляющий «знак свыше» и утверждали: «Такое не закрасить!».

Утреннее фото Минска 16 февраля. Фото: соцсети.

Правда, по всей вероятности, причиной красной полосы стал просто пролетевший утром в небе над Минском самолет. Лучи утреннего солнца окрасили конденсационный след в красный цвет.

Возможно, ровная красная полоса - это просто след от самолета. Фото: соцсети.

В любом случае, получилось красиво.

А вы какие необычные явления наблюдали в последний раз?

Кто-то в красной полосе в небе видел ободряющий знак. Фото: соцсети.

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