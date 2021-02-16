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Собаки могут по запаху определять инфицированных COVID-19. Ученые рассказали, как это можно использовать

Обученные собаки не станут альтернативой системе определения пациентов с ковидом, но тоже могут принести пользу
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Собаки могут помочь определить инфицированных коронавирусом по запаху.

Собаки могут помочь определить инфицированных коронавирусом по запаху.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Собаки с почти стопроцентной вероятностью могут определить людей, инфицированных COVID-19. Об этом сообщает Белновости со ссылкой на The Journal of the American Osteopathic Association.

Ученые объяснили, как это происходит. В организме человека заболевание провоцирует определенные метаболические изменения, что изменяет состав биологических жидкостей, выделяемых пациентом, и выдыхаемого им воздуха. Собаки реагируют на изменение запаха человека даже при крайне низкой его концентрации, что может оказаться полезным в условиях пандемии.

Речь идет не о том, чтобы использовать собак как альтернативу системе диагностики ковида. Но для скриннинга в местах массового скопления людей животные могут оказаться очень полезны, считают специалисты.

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