Возможность сдать ПЦР-тест на коронавирус для выезда за границу появилась в Национальном аэропорту Минск

ПЦР-тест на коронавирус можно сдать в минском аэропорту. Фото: pexels

Все желающие могут пройти тест на COVID-19 методами ПЦР (полимеразная цепная реакция) и ИХА (иммунохроматографический анализ) на территории Национального аэропорта Минск. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Сделать это можно в 5−6-м секторе в общедоступной зоне до прохождения предполетных процедур в зоне вылета.

«Для получения результата тестирования, выполненного методом ИХА, достаточно 15-20 минут, время выполнения лабораторного исследования методом ПЦР – 160 минут», – отмечается в сообщении.

Лаборатории работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Для тех, кто летит в Амстердам, пункт тестирования работает с 6.00 до 9.45 (включая субботу и воскресенье).

Исследование методом ИХА для граждан Беларуси стоит 44 рубля 69 копеек, для иностранцев – 48 рублей 48 копеек.

За ПЦР-тест белорусам придется заплатить 39,80 рублей, иностранным гражданам – 57,58 рублей. Его результаты выдают на русском и английском языках, он подходит для выезда за границу.

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