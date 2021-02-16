На Гомельщине работал наркосиндикат: у группы были запасы наркотиков на 230 тысяч долларов

В Гомеле поймали более 30 драгдилеров. Фото: МВД.

В Гомельской области наркоконтроль пресек деятельность крупного наркосиндиката. Задержали более 30 человек. Все они были связаны с одним интернет-магазином и занимались незаконным оборотом опасных психотропов и гашиша.

-Оперативники начали устанавливать дилеров после задержания 19-летнего гомельчанина, у которого дома и в организованных им тайниках изъяли амфетамин и альфа-PVP. В последующем у членов группы было обнаружено свыше 2,5 кг альфа-PVP, 0,7 кг мефедрона, 0,5 кг амфетамина, 200 гр гашиша и 180 гр MDMA (экстази). Это почти 14 тыс. разовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет около 230 тыс. долларов, - рассказали в пресс-службе МВД.

К наркоторговле были причастны жители Гомельщины и Могилевской области в возрасте от 16 до 40 лет, некоторые уже были судимы, в том числе и за незаконный оборот наркотиков.

Предположительно, это не еще не все причастные к деятельности интернет-магазинов. Работа по установлению других дилеров продолжается.