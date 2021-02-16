Дома у минчанина, которому прислали ЛСД в посылке, нашли грибы и еще кое-что

Дома у мужчины, которому по почте прислали пропитанную ЛСД бумагу, нашли еще много интересного. Фото: ГТК.

Оперативники Минской региональной таможни задержали мужчину, которому прислали ЛСД в посылке.

-Фрагмент перфорированной бумаги, который следовал в посылке из Чехии в адрес минчанина, был пропитан опасным психотропным веществом лизергидом, что подтвердили эксперты из Таможенной лаборатории, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Дома у 34-летнего минчанина нашли еще много интересного. Оказалось, что он выращивал грибы, которые содержат галлюциногены – псилоцин и псилоцибин. У мужчины нашли грибницу и уже высушенные грибы. Кроме того, он хранил дома гашиш, марихуаны и семена конопли.

-Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС особо опасного психотропного вещества. Фрунзенским РОСК г. Минска возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 328 и ст. 329 УК Республики Беларусь, - рассказали в пресс-службе.

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