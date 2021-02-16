Умер из-за внезапно обострившихся заболеваний: в СК отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти Александра Вихора

На могиле Александра собрались десятки человек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Проверка по факту гибели жителя Гомеля Александра Вихора завершилась, в Следственном комитете заявили, что он умер из-за внезапно обострившихся заболеваний сердечно-сосудистой системы.

С таким заявлением выступил начальник управления СК Беларуси по Гомельской области Сергей Удовиков.

Он утверждает, что заключение о причинах смерти Вихора сделано на основании достоверных и объективных сведений.

– В связи с этим в возбуждении уголовного дела по факту смерти горожанина отказано за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления, – заявил Удовиков, его цитирует БЕЛТА.

Напомним, что парня жестко задержали во время мирной акции в центре города и осудили на административный арест. После суда его привезли к СИЗО, но там, в очереди из машин с заключенными, парню стало плохо. Когда милиционеры отправили Вихора в больницу, было уже поздно.

В Следственном комитете рассказали свою версию событий и признали, что к нему применили физическую силу. Вихор был задержан 9 августа на площади Ленина в Гомеле, где проходила акция протеста.

– Здесь его задержали. При этом он пытался вырваться, поэтому сотрудники милиции на законных основаниях применили физическую силу. Затем его доставили в РОВД Железнодорожного района, потом – в изолятор временного содержания, где жалоб на состояние здоровья не предъявлял, – сказал начальник управления СК Беларуси по Гомельской области.

Эта история вызвала резонанс в обществе. Семья Александра потребовала честного расследования. Мать Вихора тогда рассказала, что считает смерть сына убийством. Семья уверена, что Александру вовремя не оказали помощь, возможно, избивали.

Читайте также:

«Я искала его все эти дни»: в Гомеле умер задержанный парень, ему стало плохо в милицейской машине

Вместо обычной больницы конвой отвез 25-летнего парня в психиатрическую. Оттуда его забрала скорая, но спасти молодого человека уже не успели (подробности).

Протесты в Гомеле: похороны задержанного Александра и исторический митинг на главной площади

Семья Александра потребовала честного расследования, а многотысячный митинг - ухода власти в отставку (подробности).

40 дней со дня смерти задержанного в Гомеле Александра Вихора: дело так и не возбудили, причины смерти до сих пор не названы

До сих пор не готовы результаты экспертизы, по-прежнему идет проверка СК (подробности).