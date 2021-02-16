Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 февраля 2021 года: 1134 новых случая заболевания, девять смертей

В Беларуси выявили 1134 новых случая коронавируса за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Минздрав Беларуси опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Число заболевших выросло. По данным на 16 февраля, за сутки в республике выявили 1 тысячу 134 новых случая COVID-19 (на 15 февраля этот показатель был 1100), выписали из больниц 1 тысячу 28 пациентов.

Статистика смертности пока остается прежней. За минувшие 24 часа в Беларуси скончались девять человек с выявленным коронавирусом (на 15 февраля было столько же умерших).

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 270 тысяч 921 случай COVID-19. Выздоровели 260 тысяч 57 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

За все время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 1 тысяча 867 пациентов с выявленным COVID-19.

Также специалисты продолжают проводить тесты. За минувшие сутки выполнено 7 тысяч 432 таких анализа, а за все время пандемии – 4 миллиона 698 тысяч 244 теста.

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