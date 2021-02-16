Время опоздания - 3 часа 40 минут. Поезд «Гомель-Минск» снова сломался

Поезд «Гомель-Минск» снова сломался Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В очередной раз, 16 февраля, в дороге сломался состав «Штадлер» - скоростной поезд, который следует по маршруту «Гомель - Минск», преодолевая расстояние более 300 км всего за неполных три часа. Пассажиры написали в соцсетях, что электричка сломалась через 40 минут после отправления и стала на станции Хальч под Жлобином. Это произошло по «техническим причинам», объявили пассажирам. Некоторые полагают, что техника не выдержала сильного мороза - в 7 часов утра, когда поезд отправлялся из Гомеля, было около минус 20 градусов.

Пассажир поезда, который следовал в обратном направлении, это тоже скоростная электричка, рассказал «КП», что к ним в вагон в Хальче пересадили часть пассажиров сломавшегося поезда - тех, кто пожелал вернуться в Гомель. Остальная часть пассажиров осталась дожидаться починки «Штадлера». Но в итоге ехать пришлось на другом составе.

В Белорусской железной дороге прокомментировали инцидент:

- В 11:22 электропоезд в сообщении Жлобин-Минск отправился со станции Жлобин. Ориентировочное время опоздания поезда - 3 часа 40 минут. БЖД приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Там не уточнили причину поломки и добавили, что пассажиры могут обратиться за компенсацией стоимости проезда, также предусмотрена выплата неустойки за опоздание поезда:

- Пассажиры, прервавшие свою поездку, могут получить от перевозчика стоимость проезда за непроследованное расстояние. Пассажиры, продолжившие свой путь до станции Минск-Пассажирский в предоставленном поезде, могут получить от перевозчика возмещение разницы в общей стоимости проезда с учетом следования от станции Жлобин в вагонах более низкого класса, а также неустойку за опоздание прибытия поезда.

Для этого нужно обратиться в билетные кассы на вокзалах в Минске или Гомеле, показав билеты.