В офисе «Весны» в Минске тоже проходил обыск, правозащитник считает это акцией устрашения

В офисе БАЖ в Минске тоже проходил обыск Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В офисе лишенного государственной регистрации правозащитного центра «Весна» в Минске утром 16 февраля также проходил обыск. Главу центра Алеся Беляцкого вызвали для этого в офис по проспекту Независимости. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на зампредседателя организации Валентина Стефановича. Напомним, ранее в редакции этой информационной компании также проходил обыск, а 16 февраля по всей Беларуси силовики проводили обыски у негосударственных журналистов и правозащитников.

- Это логика репрессий - сначала прийти к политикам, активистам, а потом к журналистам и правозащитникам, - цитирует агентство Стефановича. Он напомнил, что похожая ситуация была после президентских выборов в 2010 году и назвал происходящее «акцией устрашения журналистов и правозащитников». - Люди выходили на улицу не потому, что их на это организовывали правозащитники или журналисты. Мы только работаем с последствиями того, что в стране происходит, а всю ответственность за происходящее, естественно, несут власти.

Напомним, Следственный комитет мотивировал обыски расследованием уголовного дела по организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В то же время Европейская федерация журналистов (EFJ) выступила с заявлением, в котором потребовала от белорусских властей немедленно прекратить преследование представителей медиа и Белорусской ассоциации журналистов. EFJ призывает ОБСЕ, Совет Европы и Европейский союз «принять меры для восстановления верховенства закона в Беларуси».