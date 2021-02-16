Герасименя отреагировала на ролик СТВ «Накажи их, Боже»

Александру Герасименю насмешил ролик СТВ "Накажи их, Боже" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпиады 2016 года Александра Герасименя прокомментировала видеоролик СТВ, в котором ее показали под песню «Накажи их, Боже».

Бывшая пловчиха призналась, что это видео вызвало у нее лишь смех.

– Ролик, показанный в эфире СТВ, у меня вызвал смех. Мне кажется, такие вещи никакой другой реакции вызвать просто не могут, – сказала она, ее цитирует портал tribuna.

По словам Герасимени, там не на что обращать внимание.

– Но задеть можно только тогда, когда о тебе пишут правду, которая тебе не совсем нравится. Но другое дело, когда пишут абсолютную чушь. Она тебя никак не будет затрагивать. Это раз. А во-вторых, скажите мне, как нормальный здравомыслящий человек может относиться к людям с больной психикой? Я сожалею, что у них все так происходит в жизни. Но тут уже ничего не сделаешь. Поэтому к таким моментам, как, например, этот видеоролик, я стараюсь относиться совершенно спокойно. Повторюсь: нормальный человек не сможет понять, что творится в голове у психически нездорового гражданина. Так что, по-моему, стараться понять мотивы таких людей – абсолютно бесполезная затея, – пояснила Герасименя.

Напомним, что на государственном телеканале СТВ в сюжете Григория Азаренка был показан видеоролик, в котором звучала песня, где под строки «Накажи их, Боже, накажи» (а также «прокляни») в кадре показали тех, кто открыто выступает против режима или пострадал от него, в их числе была и Александра Герасименя, которая возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности.

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