Лукашенко не доволен продажами белорусских велосипедов: «Показатели не радуют»

Лукашенко констатировал, что минский завод сохранил популярные торговые марки «Аист» и «Минск» Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Перспективы развития мотовелозавода в Минске обсудили 16 февраля на совещании у Александра Лукашенко. Он отметил, что сейчас во всем мире есть «огромный запрос на здоровый образ жизни». То есть, появились очень хорошие условия для развития производства вело- и мототехники.

Лукашенко констатировал, что минский завод сохранил популярные торговые марки «Аист» и «Минск», создал новые модели велосипедов и мототехники, однако «финансово-экономические показатели, мягко говоря, не радуют». При этом Лукашенко добавил, что всего около 20% на внутреннем рынке Беларуси составляет доля белорусских велосипедов, ежегодно снижаясь, а «экспорт слабый», цитирует пресс-служба президента.

- Если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте, - заявил Лукашенко.

Он потребовал «комплексный, четко обсчитанный бизнес-план», и чтобы он был направлен «строго на запросы потребителей».

По словам Лукашенко, нужно «выработать однозначную экономически обоснованную, эффективную модель развития производства», при этом должна быть гарантия, что оно окупится примерно за пять лет.