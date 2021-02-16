В Бресте в суде выступил военнослужащий, который стрелял в Геннадия Шутова

В Бресте судят друга убитого Геннадия Шутова, которого обвиняют в покушении на убийство военнослужащих и оказание им сопротивления. Фото: Оксана БРОВАЧ

Брестский областной суд 16 февраля приступил к рассмотрению уголовного дела о покушении на убийство лица, охраняющего общественный порядок, и в оказании сопротивления. Речь идет о событиях 11 августа 2020, когда в Бресте был застрелен Геннадий шутов. Обвиняемым по этому делу стал Александр Кордюков – его друг, с которым он был в тот вечер. Также фигурирует в деле и убитый Шутов, он тоже обвиняется в том, что оказывал сопротивление.

Потерпевшими по делу, то есть теми, на кого по версии следствия нападали Кордюков и Шутов, стали военнослужащие из Марьиной Горки. Они представлены в суде как капитан сил специальных операций Роман Гаврилов и прапорщик Арсений Галицин. Как стало известно в суде, их направили на охрану общественного порядка в помощь сотрудникам ОМОН. Вечером 11 августа они находились в городе в гражданской одежде и были вооружены пистолетами Макарова.

Согласно материалам дела, Кордюков нанес удар капитану Гаврилову металлической трубой, из-за чего военнослужащий получил закрытую черепно-мозговую травму. В суде он сказал, что расценил нападение как угрозу своей жизни, и посчитал это достаточным основанием применить оружие.

– Я сказал «Стой, стрелять буду», после чего произвел предупредительный выстрел вверх. После чего Кордюков бросил трубу в Галицина, а Шутов остался на месте. Кордюков побежал, Галицин побежал за ним. Когда я попытался подойти к Шутову, его задержать, он схватил за ногу меня, пытался повалить. Я понял, что я не смогу бороться, он был крупнее намного меня. Я решил выстрелить в нелетальную область, в район плеча, позволяла ситуация это сделать. Но из-за того, что он боролся со мной, я начал падать, и получилось, что я попал ему в затылок. После чего он по мне съехал на землю, упал лицом вниз, – так со слов капитана сил специальных операций Романа Гаврилова развивались события 11 августа 2020 года.

Шутов умер через неделю после ранения. Он лечился в военном госпитале.

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