Музыкантов группы «РСП» отправили на «сутки» за концерт в Смолевичах

Лидер РСП получил 15 суток за концерт Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лидер группы «Разбітае сэрца пацана» Денис Тарасенко, выступавший на концерте под Смолевичами, наказан 15 сутками ареста. Об этом сообщает Telegram-канал «Списки Окрестина», который ведут волонтеры.

Кроме него, судья назначил по 15 суток музыкантам Олегу Карпенко, Сергею Иванову и Денису Птушке, а также участникам кавер-группы OK-band, выступление которой тоже планировалось на том концерте.

Накануне суд Логойского района рассмотрел дело актера и участника группы «Разбітае сэрца пацана» Павла Городницкого. Ему тоже дали 15 суток.

Напомним, что 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в Смолевичского района ОМОН задержал участников и зрителей концерта белорусских групп РСП («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band. В МВД тогда заявили, что это было несанкционированное массовое мероприятие «под видом музыкальной вечеринки», а задержанными оказались 67 человек.

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