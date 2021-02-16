Комиссар Совета Европы про обыски в Беларуси: «Притеснение неприемлемо»

Комиссар Совета Европы сделала заявление по обыскам в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 16 февраля прокомментировала обыски у негосударственных журналистов и правозащитников Беларуси, в том числе в офисах Белорусской ассоциации журналистов, лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

- Притеснение через обыски, аресты и уголовное преследование журналистов и правозащитников в Беларуси, включая партнеров Совета Европы и ООН, неприемлемо, - написала Миятович в своем Твиттере. - Свобода выражения мнений, ассоциаций и собраний должна быть обеспечена в соответствии с международными стандартами в сфере прав человека.

Напомним, в тот же день Европейская федерация журналистов (EFJ) потребовала от белорусских властей немедленно прекратить преследование представителей медиа. EFJ призвала ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз «принять меры для восстановления верховенства закона в Беларуси».

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