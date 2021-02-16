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Латушко предостерег Центробанк России от выдачи кредитов Лукашенко

Он напомнил, что долг Беларуси перед Россией составляет уже 11 миллиардов долларов
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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Павел Латушко призвал Россию не давать кредиты Лукашенко

Павел Латушко призвал Россию не давать кредиты Лукашенко

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко призвал Центробанк России не давать кредитов Александру Лукашенко. Об этом он написал в своем Telegram-канале в преддверии встречи Лукашенко и Путина, где будут обсуждаться интеграция, не исключается и обсуждение кредитов.

– Центробанк России прекрасно знает цену деньгам, равно как и то, сколько уже задолжала Республика Беларусь вашей стране. Ввиду событий последних месяцев хотелось бы добавить: сейчас в Беларуси не осталось легитимного органа, имеющего право подписывать кредитные и иные договоры от имени страны. Лукашенко с треском проиграл выборы, срок его полномочий истек 5 ноября 2020 года – после этой даты все его решения и назначения не имеют никакой юридической силы, – отметил Латушко в своем заявлении.

Также он напомнил, что новое законное правительство Беларуси не будет исполнять обязательства, которые приняли на себя Лукашенко или его люди после 5 ноября 2020 года.

Латушко назвал и сумму долга Беларуси перед соседней страной.

– Госдолг Беларуси перед Россией уже 11 млрд долларов. Вы уверены, что Лукашенко сможет отдать все кредиты? Режим Лукашенко сейчас отчаянно нуждается в деньгах. И эти деньги он может попросить только у России. Мы предлагаем учитывать факты, приведенные выше, когда будут приниматься те или иные решения о финансовой помощи Лукашенко – например, об очередном транше кредита или о новой кредитной линии, – предостерег Латушко российский Центробанк.

Добавим, что встреча Путина и Лукашенко запланирована на конец февраля. В МИД Беларуси накануне заявили, что во время переговоров стороны могут затронуть тему взаимодействия в финансово-кредитной сфере.

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