Суд отклонил апелляцию гражданки Швейцарии Натальи Херше

Суд оставил без изменений приговор Наталье Херше. Фото: spring96.org

В Минском городском суде 16 февраля рассмотрели апелляцию на приговор гражданки Беларуси и Швейцарии Натальи Херше, которую осудили за сорванную балаклаву сотрудника ОМОНа.

Судья Елена Шилько оставила приговор без изменений. Об этом сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна».

Херше на заседание не привезли.

Напомним, что ранее ее приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за то, что она сорвала балаклаву у сотрудника ОМОНа во время женского марша 19 сентября 2020-го года.

На заседании 16 февраля присутствовал посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт.

«К сожалению, нашу соотечественницу не освободили, но мы продолжим заботиться о ней в рамках консульской защиты», – написал он после суда в Twitter.

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