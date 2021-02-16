Продлить на 25 лет. Россия намерена продолжить использовать два военных объекта в Беларуси

Речь идет, в частности, об узле системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах. Фото: wikimedia.org

Судьбу двух российских военных объектов в Беларуси обсудят правительства стран. По проектам белорусско-российских межправительственных протоколов, действие соглашений об аренде Россией военных объектов в Барановичах и Вилейке планируют продлить на 25 лет с возможностью дальнейшего автоматического продления. Проекты протоколов уже одобрило правительство РФ - их обнародовали 16 февраля на российском официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, речь идет об использования и содержания радиостанции в Вилейке, где ее разместили еще в 1995 году. Второй военный объект - узел системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах, который находится здесь тоже с 1995 года. Это 70М6 «Волга» - стационарная радиолокационная станция, элемент российской системы предупреждения о ракетном нападении, которая предназначена для надгоризонтного обнаружения запуска баллистических ракет.

Изначально объекты тоже были переданы России на 25 лет, и вот этот срок окончился. О планах белорусской стороны на продление соглашений пока не сообщалось.