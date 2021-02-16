Белорусская федерация биатлона пожаловалась на травлю спортсменов

В федерации биатлона рассказали о буллинге в соцсетях

«Электронные хулиганы» не дают покоя белорусским биатлонистам в соцсетях. В Белорусской федерации биатлона считают, что активность комментаторов и некоторых интернет-ресурсов носит заказной характер, а их цель – внести раскол в коллектив сборной страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте федерации.

«События последнего времени свидетельствуют о предпринимаемых усилиях деструктивных сил вовлечь наш коллектив в отвратительную политику проведения различного рода публичных акций с использованием самых низменных методов информационной борьбы», – отмечается в сообщении.

В федерации заявили также, что анонимные «хейтеры» как по команде открыли огонь по членам национальной команды с обвинениями их во всех «смертных грехах», преследуя цель внести разлад. Эту активность там назвали ангажированной и подчеркнули, что она пришлась на период проведения важнейшего международного соревнования года — чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке, где Анна Сола завоевала бронзовую медаль.

В то же время в федерации добавили, что не намерены прислушиваться к таким «экспертам».

«Коллектив федерации не намерен прислушиваться к «экспертам-обличителям», преследующим разрушительные цели и чувствующим себя в Сети абсолютно безнаказанными, и не позволит уничтожить многолетний труд по созданию дружного и сплоченного коллектива», – сказано в сообщении.

Добавим, что в январе почти вся биатлонная сборная подписала провластное открытое письмо, отказалась только Анна Сола, которая, к слову, 16 февраля празднует день рождения.

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Напомним, Анна Сола – единственная из белоруской сборной, кто не подписал провластное открытое письмо (подробности).

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