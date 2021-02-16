Мужчине, который запенил входную дверь и почтовый ящик сотрудника милиции дали 1,5 года лишения свободы. Фото: "Минск-Новости"

Мужчине, который запенил входную дверь и почтовый ящик сотрудника милиции, дали 1,5 года колонии. Также обвиняемый должен возместить моральный вред в размере семи тысяч рублей. Приговор огласили во вторник, 16 февраля.

Военного пенсионера обвинили сразу под двум статья Уголовного кодекса – части 1 статьи 339 УК – Хулиганство и статьи 369 УК – Оскорбление представителя власти. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Мужчина залил монтажной пеной входную дверь сотрудницы Центрального РУВД и почтовый ящик, на котором оставил оскорбительную надпись черным маркером: «Мент убийца». Домашний адрес 55-летний мужчина узнал в одном из телеграм-каналов.

Сотрудница Центрального РУВД увидела фото запененных дверей и почтового ящика в домовом чате и сразу же вызвала милицию. Личность военного пенсионера установили, но он не сразу стал давать признательный показания. Пока шло следствие, мужчина находился в СИЗО.

- Мужчина был признан виновным в умышленных действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, а также выражают неуважение к обществу и сопровождаются повреждением чужого имущества. Помимо этого, суд признал его виновным в публичном оскорблении сотрудникам милиции в связи с выполнением им своих служебных обязанностей. Указанными действиями мужчина причинил ущерб достоинству и чести сотрудника милиции, уронив авторитет потерпевшей в глазах окружающих и подорвав престиж управленческой деятельности в стране, осуществляемой сотрудниками милиции, - прокомментировала старший помощник прокурора Фрунзенского района Алеся Грецкая.

ВО время заседания мужчина свою вину признал. Ему дали 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима. Суд также обязал обвиняемого выплатить сотруднице милиции моральный вред в размере 7 тысяч рублей, которые она потратит на благотворительность.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

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