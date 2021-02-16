Реальные доходы белорусов в 2020 году выросли почти на пять процентов Фото: Инна КОРСАК

Реальные доходы белорусов в 2020 году выросли на 4,6% и составили 104,6% к уровню 2019 года. Об этом сообщает БелТА с ссылкой на Национальный статистический комитет.

В общей массе доходов населения оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и другой деятельности, которая приносит доход, - 7,4%, пенсии, пособия, стипендии и прочие выплаты – 23%, доходы от собственности и другие доходы – 4,8%.

Доходы белорусов – денежные доходы за вычетом налогов, взносов и сборов, которые скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги.

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