Задержана дочь лидера партии БНФ Григория Костусева Екатерина. Фото: "Наша нiва"

Во вторник, 16 февраля, задержали дочь лидера партии БНФ Григория Костусева Екатерина.

- Я только что узнал, что сотрудники прокуратуры Могилевской области задержали мою дочь Екатерину, которая вместе с женой Ларисой находилась в деревне Техтин Белыничского района. Сотрудники прокуратуры приехали в деревню, провели обыск, задержали дочь и поехали в Могилев. Во время обыска они ничего не забрали, - написал на своей странице в Facebook Костусев.

Перед началом обыска, как рассказала жена Лариса, следователи попросили выдать «оружие, запрещенную литературу и наркотики», если это имеется в доме. Во время обыска ничего подобного не обнаружили. В рамках какого именно дела проводили обыск и в качестве кого по нему проходит дочь, лидер партии БНФ не знает.

- Да, было постановление прокурора на обыск, но по какому именно делу – не знаю. Катя мне не успела сказать. Я сейчас пытаюсь дозвониться в городскую и областную прокуратуры, но пока безрезультатно, - рассказал Костусев порталу tut.by.

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