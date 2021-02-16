Мужчина воровал из подъездов велосипеды и менял их на алкоголь и продукты. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

16 февраля на совещании у Александра Лукашенко обсуждали велосипеды. Он отметил, что сейчас во всем мире есть «огромный запрос на здоровый образ жизни». А в это время кто-то лишился своих велосипедов. В Октябрьском районе Минска поймали 26-летнего мужчину, который пытался украсть велосипед. Поймали его не случайно – у милиционеров уже были подозрения, что он уже воровал велосипеды раньше. В результате милиционеры выяснили: он приезжал в столицу из Борисовского района на электричке и различными способами проникал в подъезды жилых домов, осматривал их на наличие велосипедов, а после совершал хищения. Велозамки он срезал кусачками. Со слов задержанного, велосипеды он менял на алкоголь и продукты.

- Установлено, что за полгода задержанный совершил 8 краж велосипедов, 4 из которых были совершены на территории Октябрьского района. Сумма ущерба составила около 4000 рублей, - сообщили в МВД. - Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Сейчас действиям задержанного дана правовая оценка.

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