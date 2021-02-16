«Отправился гулять без цели»: в милиции рассказали, как искали пропавшего мальчика из Гатово

В милиции рассказали, как искали пропавшего мальчика из Гатово. Фото: "Ангел"

В понедельник, 15 февраля в милицию обратилась женщина из Гатово и рассказала, что ее 11-летний сын после уроков не вернулся домой. Оперативно появились ориентировки, а поиском ребенка стали заниматься не только родные, но и сотрудники милиции, волонтеры, местные жители. Мальчика удалось найти в первом часу ночи. О том, как проходили поиски, сообщается на сайте УВД Минского облисполкома.

- Женщина, которая сообщила в милицию о том, что ее сын пропал, также рассказал, что он должен был вернуться домой из школы к двум часам, но так и не пришел. Мать не могла дозвониться и на смарт-браслет ребенка, который всегда был при нем: сначала он не отвечал на звонки, а к вечеру видимо сел аккумулятор. Удалось выяснить, что мальчик после школы проводил своего друга до дверей квартиры и сказал, что тоже пойдет домой. Одноклассники рассказали, что у него в последнее время были проблемы с учебой и поведением. Возможно домой он побоялся идти из-за того, что получил плохую оценку, - прокомментировали в милиции.

И добавили, что для поисков 11-летнего ребенка был развернут ситуационно-оперативный штаб: спасатели на спецтехнике исследовали окрестности Гатово, волонтеры ходили на поиски мальчика в ближайшие магазины, ТЦ, автостанции, а сотрудники милиции обрабатывали контакты, чтобы установить, куда именно мог пойти ребенок.

- Появилась информация о том, что похожего мальчика видели на остановке по направлению в Минск. Сотрудники милиции предположили, что ребенок мог поехать на старую квартиру, которая находится в Чижовке. Все дело в том, что семья ее недавно продала и переехала в Гатово. Именно в Чижовке вблизи отдела ЗАГС Заводского района оперативники в начале первого часа ночи нашли ребенка. Медики, прибывшие на место, обнаружили у мальчика обморожение первой степени и отвезли его в больницу, - отметили в УВД Минского облисполкома.

В ведомстве отметили, что пояснить причину своего поступка ребенок не смог или не захотел.

- Выяснилось, что рюкзак со смарт-браслетом мальчик оставил в подвале одного из домов в Гатово. Он отправился гулять без какой-то цели и плана. С мальчиком все хорошо, - рассказали в милиции.

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