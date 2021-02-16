В ЕС отреагировали на обыски в Белорусской ассоциации журналистов

В офисе БАЖа утром 16 февраля прошел обыск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

авторитетного правозащитного центра «Весна», и Белорусскую ассоциацию журналистов, — цитирует портал Naviny.by пресс-секретаря Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Петера Стано. — У них дома и в офисах прошли обыски, поскольку власти усиливают кампанию по запугиванию и нападениям на активистов гражданского общества, правозащитников и журналистов, что является полным нарушением основных свобод, прав человека и верховенства закона. Народ Беларуси подвергается преследованиям за осуществление своих основных прав путем мирного протеста против фальсифицированных выборов в августе 2020 года и продолжающейся жестокости правоохранительных органов. Это недопустимо. Прошли сотни политически мотивированных судебных процессов. Белорусы лишены самых основных прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении. На сегодняшний день собраны сотни задокументированных случаев пыток. ЕС постоянно занимается ситуацией с правами человека в Беларуси. Любые дальнейшие санкции будут приняты Советом ЕС единогласно. ЕС твердо убеждены в том, что только демократия, верховенство закона и проведение свободных и справедливых выборов с учетом демократической воли народа Беларуси — это единственный путь вперед, гарантирующий долгосрочную стабильность и суверенитет Беларуси.

Ранее о ситуации высказалась комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович:

- Притеснение через обыски, аресты и уголовное преследование журналистов и правозащитников в Беларуси, включая партнеров Совета Европы и ООН, неприемлемо, - написала Миятович в своем Твиттере. - Свобода выражения мнений, ассоциаций и собраний должна быть обеспечена в соответствии с международными стандартами в сфере прав человека.

Напомним, в тот же день Европейская федерация журналистов (EFJ) потребовала от белорусских властей немедленно прекратить преследование представителей медиа. EFJ призвала ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз «принять меры для восстановления верховенства закона в Беларуси».

Напомним, в офисе лишенного государственной регистрации правозащитного центра «Весна» в Минске утром 16 февраля проходил обыск. Главу центра Алеся Беляцкого вызвали для этого в офис по проспекту Независимости. Ранее в редакции этой информационной компании также проходил обыск, а 16 февраля по всей Беларуси силовики проводили обыски у негосударственных журналистов и правозащитников.

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