В Речице мужчину оштрафовали на 1160 рублей за вывешенный БЧБ-флаг в собственном дворе. Фото: "Палеская вясна"

В Речице мужчину оштрафовали на 1160 рублей за вывешенный БЧБ-флаг в собственном дворе. Об этом сообщает портал «Палеская вясна».

Бело-красно-белый флаг Алесь Здоровеннов прикрепил к вентиляционной трубе на доме в частом секторе еще в ноябре 2020 года. В начале декабре его заметили сотрудники милиции, опросили мужчину и еще нескольких соседей и все утихло.

В субботу, 23 января, к мужчине снова пришел участковый милиционер Вадим Пинкин. Мужчина попытался доказать, что флаг висит на собственном подворье, которое на является публичным местом для проведения массовых мероприятий. Участковый измерил расстояние от забора улицы и того места, на котором закреплен флаг. Он намерял шесть метров. И составил на Алеся протокол об административном нарушении, обвинив его в проведении одиночного пикетирования «с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов».

В суде Речицкого района административное дело рассматривал судья Вадим Бобырев. Алесь объяснил во время опроса, что он повесил на собственном дворе бело-красно-белый флаг для себя, а не для массовых мероприятий.

- Мне нравится этот флаг. Это наша история. Именно с бело-красно-белым флагом Беларуси стала независимой. С тем что я якобы проводил пикетирование, я не согласен категорически, - заявил Алесь.

Судья вынес приговор, в котором признал Здоровенного виновным в несанкционированном пикетировании и оштрафовал его на 40 базовых величин – 1160 рублей.

Алеся сказал, что не согласен с решением и будет его обжаловать.

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