В некоторых жилых домах, детских садах, поликлинике 17 февраля будет отсутствовать отопление. Вот адреса

В некоторых жилых домах, детских садах, больнице 17 февраля будет отсутствовать отопление Фото: Мария ЛЕНЦ

В некоторых жилых домах в среду, 17 февраля, не будет отопления. Филиал «Минские тепловые сети» «Минскэнерго» запланировал отключение участка квартальной теплосети для ликвидации повреждения. Об этом сообщает БелТА.

- С 9 утра до 17 часов вечера отопление и горячая вода будут отсутствовать в жилых домах, расположенных по следующим адресам: улица Жилуновича 37, 41, 43, 45, 47; улица Народная, 58, 60, 62; улица Тухачевского, 27, 31, 37, 39, 43, 45; улица Кулешова, 8, 10, 12; улица Филатова, 10, 10а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, - написано в сообщении.

Также без тепла и горячей волы временно останутся и детские сады, находящиеся по адресам Народная,56, Тухачевского, 29 и 41а.

Без воды и отопления останется и поликлиника, расположенная по адресу Филатова, 13.

В среду, 17 февраля, также будет отсутствовать тепло и горячая вода в административных зданиях по адресам Жилуновича, 39, Тухачевского, 27а, Филатова, 12.

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