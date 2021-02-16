В Минске на Долгобродской автомобиль сбил 14-летнего подростка. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на улице Долгобродской автомобиль сбил 14-летнего подростка. Данная информация была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел 16 февраля. Удалось установить, что за рулем автомобиля «Фольксваген» находился 33-летний водитель. Он двигался по улице Долгобродской в сторону улицы Ванеева. Автомобиль сбил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ведомстве.

В результате случившегося парень был доставлен в больницу с травмами.

Проводится проверка.

В ГАИ отметили, что в январе 2021 года уже было зафиксировано четыре ДТП с участием подростков.

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