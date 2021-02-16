Комсомолка появилась в Clubhouse: к первому эфиру присоединились экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев и певец Виталий Карпанов

«Комсомолка» провела первый эфир в Clubhouse

16 февраля в жизни «Комсомолки» случилось неожиданное событие! Бумажная газета пришла в Clubhouse (не в подписные каталоги и киоски, но тоже неплохо). Несколько часов назад мы получили долгожданный инвайт, перепутали сразу это слово с ивентом, но уже успели провести свой первый эфир.

Говорили о перспективах бумажной прессы в Беларуси и Польше (был слушатель и оттуда), обсуждали жизнь в деревне. В эфире были певец Виталий Карпанов, экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев и многие другие. Ещё к эфиру присоединился 16-летний читатель Иван, он рассказал, как помнит газету из своего раннего детства.

Кстати, детскими воспоминаниями о «Комсомолке» поделился и главный редактор Сергей Трефилов. А ещё Сергей рассказал, почему вам будет интересен новый номер, который будет в продаже в магазинах через пару дней.

Теперь мы будем появляться в Clubhouse часто, в ближайшее время проведём настоящую редакционную планерку, в которой сможет поучаствовать любой желающий и услышать, как формируется газетный номер. Дату проанонсируем в соцсетях.

Если вы хотите предложить себя в качестве интересного героя или подбросить темы, которые мы можем обсудить, пишите нам в бот в телеграме @kpbelbot. И, конечно, подписывайтесь на нас в Clubhouse, наше имя там — @kpbelarus. Не зря же мы первая белорусская газета, которая радуется инвайту!

ЧТО ТАКОЕ CLUBHOUSE Clubhouse - это соцсеть, которая появилась в 2020 году. Но заговорили о ней только сейчас. А все благодаря Илону Маску, потому что он зарегистрировался и написал об этом в Твиттере (а у него там больше 47 миллионов подписчиков, это в пять раз больше населения Беларуси!) В Clubhouse общаются только голосом: а к эфиру, который ведет пользователь, может присоединиться любой делающий и поговорить вместе с ним.

Сейчас эта сеть чуть более закрытая чем другие и попасть туда можно только по приглашению. А получить его — от зарегистрированного пользователя.