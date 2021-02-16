Журналисты «Комсомольской правды», БелаПАН, TUT.BY, Naviny.by, Onliner, «Белорусы и рынок» на суд к Виктору Бабарико не попадут. Фото: Павел МАРТИНЧИК

17 февраля в Верховном суде Беларуси начинается суд по громкому делу Виктора Бабарико. Напомним, экс-банкира, который пытался зарегистрироваться кандидатом на президентских выборах в Беларуси, задержали в последний день подачи собранных подписей в ЦИК. Напомним, Виктора Бабарико обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путем. Всего в деле топ-менеджеров «Белгазпромбанка» 8 обвиняемых: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, заместители председателя правления банка Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, бывший первый заместитель председателя правления Алексей Задойко и экс-зампред правления Сергей Добролёт, учредитель «Активлизинг» Виктор Кобяк. Шесть из них заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

– Мы надеемся, что все желающие белорусы, смогут попасть на заседание и увидеть и услышать, в чем обвиняют Виктора. Мы также настаиваем: на судебном процессе должны быть независимые журналисты, – говорилось в сообщении пресс-службы Бабарико.

Однако уже на предварительном заседании стало понятно: на суд попадут не все. Журналистам некоторых изданий попасть на процесс не удалось: пресс-служба Верховного суда, под чьей юрисдикцией проходил суд, не одобрила заявки Onliner.by, БелаПАН, «Комсомолки», «Нашай Нівы», не попали на судебное заседание журналисты Tut.by.

Примерно такая же ситуация получилась и с началом основных заседаний по этому громкому делу. Журналистам «Комсомольской правды», БелаПАН, TUT.BY, Naviny.by, Onliner, «Белорусы и рынок» отказали в аккредитации на суд. Верховном суде пояснили, что позвали двадцать журналистов, подавших заявки сегодня первыми. Негосударственные СМИ отправляли свои заявки и сегодня, и в день, когда стало известно о дате заседания, в том числе по телефону, электронной почте и факсу.

Отметим, что суд проходит в здании суда Московского района Минска. Самый большой же зал для судебных заседаний находится во Дворце правосудия на улице Семашко – там зал размером в кинотеатр. Именно там судили Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова, которых обвиняли в осуществлении взрыва в минском метро.

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