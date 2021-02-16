В Новополоцке пьяный мужчина ударил кулаком в лицо 13-летнего мальчика. Фото: скриншот с видео УВД Витебского облисполкома

В Новополоцке пьяный мужчина ударил кулаком в лицо 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В Новополоцкий ГОВД обратилась 32-летняя женщина, которая сообщила, что около городских ТЦ неизвестный ударил кулаком в лицо ее 13-летнего ребенка.

- Сотрудникам милиции удалось установить, что это сделал 20-летний мужчина. Он до этого отдыхал в игровом клубе, где и выпивал спиртное. Когда мужчина вышел на улицу, то стал приставать к прохожим. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина несколько раз падал. Ему помогали прохожие встать на ноги и дойти до безопасного места. По дороге мужчина встретил подростка и внезапно его ударил. После этого он на такси уехал домой. Спустя несколько часов мужчину задержали на рабочем месте, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса – Хулиганство.

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