Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах России

В течение трех ближайших лет через российские порты в Балтийском море хотят перевалить почти 10 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов.

Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал 16 февраля, сообщает belta.by. Переговоры поручены Минтрансу. Напомним, по проекту в течение трех ближайших лет через российские порты в Балтийском море хотят перевалить почти 10 миллионов тонн нефтепродуктов, которые производит Беларусь.

Эту схему Лукашенко и Путин обсуждали по телефону в ноябре прошлого года. А еще раньше Лукашенко предлагал эту идею губернатору Ленинградской области.

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«Что сэкономим на АЭС, готовы вложить в строительство». Что даст Беларуси собственный порт на берегах Балтики. Страна может обустроить собственный выход к морю в Ленинградской области. Это предложил президент Беларуси губернатору российской области. А еще раньше Лукашенко заявлял об отказе от перевалки белорусских грузов через литовский порт Клайпеда в ответ на литовские санкции.