В Минске будет усилена работа по расчистке снега Фото: Инна КОРСАК

В Минске будет усилена работа по расчистке снега. Сообщается, что будут задействованы эвакуаторы для перемещения машин, которые мешают уборке улиц и дворовых территорий. Данная информация была опубликована в телеграм-канале «Минск. Официально».

В районах Минска планируют организовать субботники с участием граждан. Власти пообещали обеспечить выдачу необходимого инвентаря. Мэр Минска Владимир Кухарев потребовал принять исчерпывающие меры по своевременной и качественной уборке снега и наледи на территориях, которые закреплены за предприятиями торговли.

- И здесь речь идет о безопасности людей. Поэтому организации торговли, как посещаемые объекты, обязаны обеспечивать порядок, -

– Речь идет о безопасности горожан, потому организации торговли, как посещаемые объекты, обязаны обеспечивать порядок, - рассказала главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

По ее словам, в период с 8 по 12 февраля уже проверили более трех тысяч городских территорий. А в 12,5% из них были выявлены недостатки по качеству уборки территорий от снега.

- К объектам торговли было больше всего претензий. За указанный период были оштрафованы 38 должностных лиц и одно юрлицо. В отношении еще 72 должностных лиц начаты административные процессы, - заявила Ермак.

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