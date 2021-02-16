Лыжные трассы появятся во всех административных районах Минска уже следующей зимой. Фото: БелТА

Лыжные трассы появятся во всех административных районах Минска уже следующей зимой. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».

Мэр Минска Владимир Кухарев поручил профильным службам отработать и предложить места для создания лыжных трасс в районах Минска.

- За лето подобные места должны быть подобраны в каждом из районов столицы, - заявил Кухарев.

Он добавил, что также необходимо проследить за тем, чтобы залитые на зиму катки и хоккейные коробки находились в надлежащем состоянии, а также были доступны для жителей столицы.

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