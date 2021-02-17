Фотофакт. На дороге в Минске гаишники толкают трактор: вот что случилось

Гаишники и тракторист оттолкали трактор с оживленного места трассы. Фото: «Минск-Новости».

Пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома и ресурс «Минск-Новости» рассказали о том, как инспекторы ГАИ убирали во вторник, 16 февраля, с проезжей части неисправный трактор.

Это произошло на площади Ф.Богушевича около 15.00 часов. Гаишники ехали по вызову, но по пути увидели небольшой инцидент: на проезжей части заглох снегоуборочный трактор.

- Незапланированная остановка в оживленном месте даже на несколько минут может создать заторовую ситуацию на дороге, - пояснил Илья Шароха, инспектор ДПС.

Гаишники рассказали, что с приходом морозов они часто помогают автомобилистам и участникам дорожного движения. «Минск-Новости»

Тракторист подъехавшим гаишника рассказал, что в тракторе под давлением потек антифриз - завести не получится. Все, что остается - это оттолкать в безопасное место. Толкали вчетвером: тракторист, два сотрудника ДПС и в какой-то момент присоединившийся водитель авто.

- Сейчас, когда усилились снегопады и морозы мы стали чаще оказывать помощь автомобилистам. Помогаем запустить замерзший двигатель, переместить авто в безопасное место, да и просто - погреться в салоне служебного авто, - поделился инспектор.

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