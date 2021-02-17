В Минске 17 февраля отключат отопление. Узнали, где и почему

В Минске из-за поломки на теплосетях более 25 домов останутся без отопления. Фото: ЗВОНАРЕВ Валерий.

17 февраля в течение рабочего дня жители более, чем двадцати пяти домов в Минске рискуют замерзнуть. С 9.00 до 17.00 у них будет отключено отопление. Отключат тепло также в двух детских садах и одном медучреждении, и в нескольких административных зданиях.

Агентство Минск-Новости опубликовало список адресов, где в среду, 17 февраля, на восемь часов исчезнет тепло. Это жилые дома по ул. Жилуновича, 37, 41, 43, 45, 47; ул. Народная, 58, 60, 62; ул. Тухачевского, 27, 31, 37, 39, 43, 45; ул. Кулешова, 8, 10, 12; ул. Филатова, 10, 10а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21. Дать детям дополнительную теплую одежду в садик придется родителям, которые водят малышей в детские сады по ул. Народная, 56 и ул. Тухачевского, 29, 41а. Придется мерзнуть и людям, которые работают в административных зданиях по ул. Жилуновича, 39; ул. Тухачевского, 27а; ул. Филатова, 12.

Отключение отопления связано с поломкой на теплосети. Филиал «Минские тепловые сети» будет заниматься ее ликвидацией.