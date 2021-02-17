Из-за обысков у журналистов ОБСЕ призвала Минск следовать обязательствам свободы СМИ

Пломбировка двери в офисе БАЖ после обыска. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Терезой Рибейру озвучен призыв к белорусским властям, сообщило ТАСС по информации Бюро представителя ОБСЕ по СМИ. Так в организации призвали официальный Минск придерживаться обязательств ОБСЕ в сфере свободной журналистике.

Рибейру подчеркнула в своем заявление, что она проинформирована о прошедших 16 февраля обысках в офисе БАЖ, а также в квартирах сотрудников независимой ассоциации. Представительница ОБСЕ назвала произошедшее «очередным тревожным событием для свободы СМИ и свободы слова в Беларуси» за последние несколько месяцев. Среди прочих событий она назвала судебные преследования репортеров в поствыборный период, множественные эпизоды запугивания и преследования работников массмедиа.

- Я настоятельно призываю власти обратить вспять эту негативную тенденцию и привести политику в соответствие со взятыми обязательствами в ОБСЕ в сфере свободы СМИ и безопасности журналистов, - призвала Рибейру.

Кроме того, представительница ОБСЕ заявила об обеспокоенности тем фактом, что журналистов в Беларуси арестовывают по уголовным обвинениям.

- Я надеюсь на их быстрое освобождение, - прокомментировала европейская чиновница.

Резюмируя, Рибейру предложила оказать Беларуси помощь для скорейшего решения проблемных вопросов в сфере свободы СМИ.

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