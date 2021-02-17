Муж и жена приехали в Минск из Бреста и начали фасовать наркотики

Муж и жена из Бреста подрабатывали в Минске - расфасовывали наркотики и делали закладки. Фото: кадр из видео ГУВД.

В Минске сотрудники наркоконтроля ГУВД поймали молодых супругов, которые занимались незаконным оборотом наркотиков. Мужа и жену задержали с поличным, рассказал начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисколкома Александр Сазонов.

Оказалось, что муж и жена приехали в столицу из Брестской области, чтобы заработать. Дома, под присмотром бабушки, они оставили годовалого ребенка. Зарабатывать 20-летняя женщина и ее 27-летний муж решили, устроившись в интернет-магазин по продаже наркотиков.

наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Заводского РУВД г.Минска задержали с поличным семейную пару за незаконный оборот наркотиков.

-Супруги приобретали партии запрещенных веществ и фасовали их на мелкие дозы. Молодые люди действовали сообща: пока один прятал закладку, второй следил за обстановкой. В арендной квартире и в тайниках-закладах правоохранители обнаружили 14 граммов альфа-PVP и 12 граммов мефедрона, электронные весы, фасовочные пакеты, - рассказал Александр Сазонов.

Действиям супружеской пары будет дана правовая оценка.

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