Ехал в Москву на дачу. Вот почему подросток из Городеи сбежал из школы-интерната и где его отыскали

Подросток уехал на поезде без билета - говорит, что в Москву на дачу. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Более недели искала милиция 17-летнего Павла Щербакова, который исчез из Городейской вспомогательной школы-интерната. Юноша пропал 8 февраля. 16 февраля в милиции сообщили, что подростка сняли с поезда «Калининград-Москва», когда он проезжал Смоленск. Павел ехал без билета. Его передали российской полиции, а потом – белорусской милиции. Сейчас юноша уже находится в школе-интернате, с ним все в порядке.

Молодой человек рассказал милиционерам, что он сбежал из школы-интерната потому, что не хотел учиться, но хотел жить свободно. Несколько дней он провел в Минске у друга, с которым познакомился в сети. Потом друг предложил Павлу поехать с ним в Москву на дачу. Друг купил себе билет на поезд, а Павел поехал без билета.

Сотрудники ИДН Несвижского РОВД разбираются в истории путешествия подростка и мотивах его ухода из интерната.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

А вот как искали и где нашли 10-летнего мальчика, который пропал из Гатово.