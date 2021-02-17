Как в голливудском кино! В Беларуси проведут чемпионат по фотобердингу

Специалисты подчеркивают: снимать зимой всегда непросто! Фото: pixabay.com.

О том, что в Беларуси 27 февраля запланировано проведение чемпионата по фотобердингу, сообщили на сайте общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Фотобердинг - это по сути «фотоохота» на птиц в их естественной среде обитания. Такие чемпионаты проводятся во многих странах, да и в Беларуси уже который год устраивают такие соревнования.

- Задача фотобердера - сфотографировать птиц в естественных условиях, - прокомментировали в АПБ.

У участников будет шесть часов (со старта соревнований в 09.00 до 15.00 часов) на то, чтобы сфотографировать как можно больше различных видов птиц. Птица каждого вида принесет участнику балл. Еще фотографу самому (с помощью онлайн-приложения или определителя) нужно будет понять какую птицу он поймал в объектив.

- Будут определены победители и призеры, отдельно будут выбраны лучшие снимки в разных номинациях, - пояснили в организации.

Где пройдут соревнования по фотобердингу в Беларуси?

А - везде, участвовать, предварительно зарегистрировавшись на сайте и заполнив анкету, можно будет любому человеку, одному или в команде с напарником из любой точки Беларуси. К слову, чемпионат является открытым, присылать свой улов за 27 января могут и зарегистрированные участники из других стран.

- Снимать зимой всегда непросто. Низкие температуры - настоящее испытание и для фотографа, и для его техники. Но зато зимой велики шансы сфотографировать пернатых, которые прилетают к нам только на зимовку. Еще зимой на незамерзших водоемах в объектив легко поймать водоплавающих птиц. Приглашаем всех желающих поучаствовать, - поделился секретами координатор чемпионата Семен Левый.

Все подробности - на сайте АПБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси с 16 февраля ввели новый запрет: посмотрите, чтобы не стать нарушителем.

Теперь становится запрещено разрушать нежилые птичьи гнезда в определенный период года, нарушителей оштрафуют (подробности).

Фотофакт. Небо над Минском пересекла красная полоса.

Фото необычного рассвета опубликовали пользователи соцсетей (подробности).

Выборы онлайн и по новым правилам: в Беларуси голосуют за птицу 2022 года.

В «Ахова птушак Бацькаўшчыны» рассказали, как будут выбирать новый крылатый символ (подробности).