Пальто за два рубля. Госконтроль рассказал, что делали иностранцы в Витебской области, чтобы недоплачивать налоги

Иностранные предприниматели использовали "серые" схемы, чтобы уходить от налогов. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Управление Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области вычислило иностранцев, которые недоплатили более 1,6 миллиона рублей налогов, используя так называемые «серые схемы».

-Иностранцы зарегистрировали 12 организаций, осуществлявших розничную торговлю в 19 магазинах (площадью от 1 тыс. до 3 тыс. кв.м), расположенных в Минске, Витебске, других областных центрах и крупных городах страны, где торговали преимущественно одеждой и обувью. От налогообложения скрывалось от 50% до 75% общей выручки магазинов, - рассказали в пресс-службе КГК.

Чтобы не платить НДС, половину товаров ввозили из России в Беларусь нелегально (без документов и отражения в учете), а стоимость товаров, ввезенных легально, занижалась в несколько раз. Так, по документам стоимость мужского пальто при ввозе составляла 2,3 рубля, и с этой суммы платили НДС в размере 38 копеек. В действительности пальто покупали 70 рублей, а продавали за 117 рублей. Получается, что организация заплатила НДС в 50 раз меньше, чем следовало.

-За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении двух иностранных граждан, являвшихся руководителями трех организаций Витебска, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. В целях возмещения причиненного государству ущерба на имущество подозреваемых наложен арест, - сообщили в КГК.