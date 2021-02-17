В Беларуси 17 февраля начинается суд над Виктором Бабарико и топ-менеджерами «Белгазпромбанка»

В Минске 17 февраля пройдет суд по громкому уголовному "делу "Белгазпромбанка". Фото: Надежда БУТОВИЧ

В среду, 17 февраля, в Минске состоится первое судебное заседание по делу Виктора Бабарико и сотрудников «Белгазпромбанка». Суд будет проходить в здании суда Московского района Минска и начнется в 11.00 часов. Судебное разбирательство по уголовному делу ведет Верховный суд.

Напомним, в начале месяца, 4 февраля, уже проходило предварительное судебное заседание. На котором сообщалось, что шесть обвиняемых по уголовному делу: Бадей, Добролет, Кузьмич, Ильясюк, Шабан, Кобяк заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Всего по «делу «Белгазпромбанка» проходят фигурантов. Виктор Бабарико вину не признает. Его, как экс-главу банка обвиняют в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, так же в особо крупном размере.

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Журналисты «Комсомольской правды», БелаПАН, TUT.BY, Naviny.by, Onliner, «Белорусы и рынок» на суд к Виктору Бабарико не попадут.

Всем им отказали в аккредитации (подробности).

Воскресенский назвал Бабарико незрелым политиком и заявил, что живет он «в своем измерении».

Также он сказал, что родственник всех обвиняемых обратились к Лукашенко с просьбой о помиловании (подробности).

В Минске по периметру здания суда, где рассмотрят дело «Белгазпромбанка», выставили металлические ограждения.

Первое предварительное заседание по уголовному делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» пройдет уже 4 февраля (фото; подробности).