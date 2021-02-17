Стало известно, насколько доступна ипотека для жителей Беларуси: мы на 96 месте из 109

Подсчитано, на каком месте по доступности ипотеки разместилась Беларусь. Фото: Олег УКЛАДОВ

В рейтинге стран по доступности ипотеки Property Prices Index by Country Беларусь заняла 96 место в списке из 109 стран, сообщает office.life.

Если среднестатистическая белорусская семья возьмет в ипотеку квартиру или дом площадью 90 кв.м. на срок 20 лет, то ежемесячно она должна будет выплачивать сумму, в 2,5 раза превышающую ее ежемесячный доход¸ подсчитали эксперты.

Самая доступная ипотека – в Саудовской Аравии, Пуэрто-Рика и США, там семьи отдают за ипотеку не более 30 процентов от ежемесячного дохода.

В странах ЕАЭС лучше всего выглядит Россия – она на 65 месте. Россияне каждый месяц отдают за ипотеку всего лишь на 30,3 процента больше, чем зарабатывает семья. Казахстан на 74 месте, Армения на 93. Кыргызстан на две ступеньки ниже Беларуси – на 98 месте. Здесь ежемесячный платеж в 2,6 раза превышает ежемесячный доход средней семьи.

В самом конце списка- Сирия, Иран и Аргентина. В Аргентине средней семье придется платить за ипотеку в 9,4 раза больше, чем она сможет заработать за месяц.