Запомните и научите детей! В Минприроды рассказали, как и чем подкармливать зимующих уток и лебедей

Диких птиц не стоит подкармливать хлебом - особенно черным. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минприроды рассказали, как помочь зимующим лебедям и уткам, пишет пресс-служба ведомства.

В Беларуси ежегодно остаются на зимовку лебеди-шипуны, кряквы и некоторых другие виды птиц. Специалисты-зоологи констатируют: «Лебеди и утки хорошо переносят холодное время года, сами находят пропитание».

Не должны вызвать беспокойство и замершие на льду особи: птицы могут подолгу находиться без движения. Они садятся на льдину или берег водоема, поджимают лапы и сидят - экономят энергию.

- Зимой в рационе лебедей и уток преимущественно - вегетативные части водных растений, мелкие рачки, личинки насекомых, семена и активный ил. Наличие открытой воды становится для птиц ограничивающим фактором, - пояснили в Минприроды.

Когда же идти с подкормом на реку или озеро?

Подкормить зимующих птиц нужно исключительно при резких заморозках, когда температура снижается до -15 мороза и более. Также нужно подкармливать лебедей и уток в местах их массового скопления, где может быть нехватка пропитания.

- Птиц можно кормить зерном: овсом, ячменем, пшеницей, специальным птичьим комбикормом, а также сырыми или вареными овощами. Не рекомендуется кормить птиц хлебом, особенно черным, - уточнили в пресс-службе.

Почему нельзя давать птицам хлеб? Есть данные о том, что подкормка из хлеба может негативно сказаться на пищеварении птиц.

Кроме того, стоит помнить, что подкармливая водоплавающих птиц, мы делаем им медвежью услугу - буквально отучаем их самостоятельно добывать еду, они становятся зависимыми от людей.

- Здоровые водоплавающие птицы сами могут о себе позаботиться, помощь им нужна лишь в экстремальных ситуациях, - заметили в Минприроды.

А вот если во время зимней прогулки вы встретили больную или раненную птицу, другое животное, которому нужна помощь, стоит позвонить природоохранникам - им помогут.

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