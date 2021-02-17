Выбрасывали слитки через окно. Заводчане обокрали предприятие и сдали похищенное в металлолом

Рабочие принесли латунь в кабинет коллеги, а тот выбросил слитки из окна. Фото: кадр из видео ГУВД.

В Минске задержали троих работников завода, которые украли металл на 2860 рублей. Сотрудники УБЭП ГУВД Мингорисполкома установили, как подельники похищали латунь.

-Вначале мужчины похитили слитки латуни со склада, затем перенесли металл в кабинет одного из них. Хозяин кабинета сбрасывал слитки на улицу через окно, а его подельники складывали их в автомобиль, - рассказали в ГУВД.

Похищенное заводчане сдали на металлолом, а вырученные деньги поделили.

-Материалы проверки по данному факту переданы в Заводской (РОСК) г. Минска, где действиям мужчин дана правовая оценка, - рассказали в милиции.