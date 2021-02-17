В Украине хотят продлить карантин и режим ЧС из-за коронавируса до 30 апреля

Украинские власти намерены до мая продлить карантин из-за COVID-19. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Украине 28 февраля 2021-го года истекают общегосударственный карантин и режим ЧС. В правительстве намерены принять решение о продлении карантинного периода до 30 апреля включительно, сообщает «Комсомольская правда Украина».

Кроме того в украинском правительстве хотят вернуть и разделение регионов по цвету, исходя из актуального уровня эпидситуации. В проекте постановления, который был недавно опубликован, предполагается что вернется цветовое обозначение уровня инфицирования «ковидом» от минимального «зеленого» до желтого, оранжевого и красного по возрастающей.

Скорее всего, уже с 22 февраля на всей территории Украины установят желтый уровень, затем для отдельных областей и районов уровни будут корректировать.

- По финальным критериям и параметрам постановления еще продолжаются дискуссии и обсуждения. Детально об адаптивном карантине будет сообщено 17 февраля, - прокомментировали в правительств Украины накануне.

Напомним, за все время пандемии коронавируса в Украине заразились более 1,280 миллиона человек, выздоровели 1,128 миллиона пациентов, умерли 24 тысячи 689 человека. К массовой вакцинации населения в Украине еще не приступали, власти ведут переговоры с производителями зарубежных вакцин (китайской Sinovac Biotech, а также международной системы COVAX под эгидой ВОЗ - Pfizer, AstraZeneca и Novavax).

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