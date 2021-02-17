В Рогачевском районе в частном доме взорвался отопительный котел, пострадала женщина

В доме взорвался котел, пострадала женщина. Фото: МЧС.

В Рогачевском районе в жилом доме взорвался отопительный котел. Это произошло вечером 16 февраля, сообщает пресс-служба МЧС.

В помещении, где стоял котел, в тот момент, когда его разорвало, были две женщины – хозяйка дома и ее гостья. Гостья получила травму, ее отвезли в больницу и оказали помощь, госпитализация не понадобилась. У котла оторвало заднюю стенку и выбило остекление веранды дома.

Предположительно, котел взорвался из-за того, что в подводящем трубопроводе замерзла вода. Из-за этого нарушилась циркуляция и в системе поднялось давление, что и послужило причиной взрыва.

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