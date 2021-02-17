Суд по делу о нападении на спецназ в Бресте: потерпевшие заявили, что им угрожают

Прапорщик Голицын и капитан Гаврилов (на передней скамье) заявили, что после первого судебного заседания им угрожают. Фото: Оксана БРОВАЧ

Второй день судебных слушаний по делу о покушении на убийство военнослужащих, которые охраняли общественный порядок 11 августа 2020 в Бресте и стреляли в Геннадия Шутова, начался с заявления потерпевших об угрозах. Прапорщик Голицын и капитан Гаврилов попросили суд закрыть заседание, потому что опасаются за свою безопасность. Они заявили, что из-за того, что на первом заседании они назвали свои имена и адрес, им поступают угрозы.

Судья Кременевская на это возразила, что домашний адрес не назывался - только место службы и город.

Потерпевшие в ответ на это зачитали сообщения, которые, как они утверждают, пришли им на телефон "уже через 10 минут после окончания прошлого заседания".

- Как живется твоим родителям? Тебя найдут, тебя разыщем и прикончим, - зачитывает с мобильного телефона Гаврилов.

Суд после удаления в совещательную комнату принял решение отказать в удовлетворении этого ходатайства из-за нецелесообразности.

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