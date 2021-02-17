Как сейчас выглядит Виктор Бабарико: появилось видео из суда

Виктор Бабарико в зале суда выглядит заметно похудевшим. Фото: стоп-кадр | видео sb.by.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в среду, 17 февраля, в Минске начинается процесс по делу против Виктора Бабарико и топ-менеджеров «Белгазпромбанка». На заседание независимые СМИ не получили аккредитацию.

Однако пускают просто желающих попасть на судебное заседание. Суд начинается в 11.00 часов, около 10.40 часов у здания суда Московского района белорусской столицы все еще стояла очередь из желающих, несколько десятков человек.

- Тех, кто попал внутрь здания, просят сдать телефоны, планшеты и другую технику. Гаджеты отправляются в камеры хранения, - сообщает телеграм-канал «Наша Нiва».

В зале судебного заседания заснял видео корреспондент государственного издания "СБ Беларусь Сегодня". На видео Виктор Бабарико уже в помещении. Он - на скамье подсудимых за решеткой, руки за спиной. Оппозиционный политик и экс-банкир в куртке, шапке, защитной маске, выглядит заметно похудевшим.

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В Беларуси 17 февраля начинается суд над Виктором Бабарико и топ-менеджерами «Белгазпромбанка».

Судебное заседание будет проходить в зале Московского района Минска (подробности).

Воскресенский назвал Бабарико незрелым политиком и заявил, что живет он «в своем измерении».

Также он сказал, что родственник всех обвиняемых обратились к Лукашенко с просьбой о помиловании (подробности).