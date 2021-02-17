Коронавирус стал добрее: ВОЗ заявляет о снижении смертности уменьшении новых случаев заражения

ВОЗ сообщило, что число смертей и новых заражений ковидом снижается. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

ВОЗ обнародовала обнадеживающие цифры: за неделю с 8 по 15 февраля в мире на 16 процентов снизилось количество новых случаев заражения COVID-19 и на 10 процентов уменьшилось количество летальных исходов, по сравнению с данными предыдущей недели. Эта статистика опубликована в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ в ночь на 17 февраля, передает ТАСС.

Так, по данным ВОЗ, за прошлую неделю было зарегистрировано 2 726 974 заразившихся (на 16% меньше, чем неделей раньше) и 81 340 летальных исходов (на 10% меньше). Всего же на 15 февраля в мире насчитывалось 108 246 992 случая инфицирования и 2 386 717 случаев смерти пациентов.

Особо ощутимый спад заболеваемости наблюдается в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе(20 процентов), а также в Европе (18 процентов). Эти же регионы лидируют по спаду смертности – 21, 13 и 19 процентов соответственно.

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